В Конституционном суде обжаловали законы об «особом статусе» для Донбасса и об амнистии боевикам - Сыроид

По словам Сыроид, эти законы «совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление».

53 народных депутата внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности законов об особом порядке местного самоуправления ОРДЛО и амнистии для боевиков.

Как сообщает пресс-служба «Самопомочи», об этом заявила заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

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«Фракция «Самопомич» собрала 53 из 45 нужных подписей народных депутатов и подала сегодня представление в Конституционный суд о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и об амнистии коллаборационистов и наемников», - говорится в сообщении.

В «Самопомочи» напомнили, что эти законы парламент VII созыва принял в сентябре 2014 года по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко. «Это было сделано во исполнение соглашения с дьяволом - Минских соглашений. И с нарушением закона - за закрытыми дверями и с выключенным табло в зале парламента», - заявила Сыроид.

По ее словам, «мы понимаем, что следующий парламент может быть не в силах противостоять особому статусу так, как противостояла «Самопомич» его закреплению в Конституции. Поэтому мы обращаемся в Конституционный суд, чтобы эти законы признать неконституционными и отменить их».

Как заявила Сыроид, в представлении говорится, что законы «совокупно нарушают 26 статей Конституции Украины. Наибольшую угрозу они несут принципам независимости, суверенитета, унитарности, а также праву на местное самоуправление»

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которым продлила действие закона до 31 декабря 2019 года.