Суд освободил экс-регионала Ефремова из-под стражи

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову, которого обвиняют в совершении государственной измены, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила координатор "медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова.

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"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев", - написала она.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт по Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова удерживают в СИЗО в Старобельске.

Дело против Ефремова рассматривал Старобельский районный суд Луганской области, но 8 июля Верховный суд по ходатайству адвокатов Ефремова принял решение, согласно которому в дальнейшем его будут судить в Киеве.

Как сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, защитники обратились по изменению подсудности-за того, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.