Украине следует готовиться к открытой войне с Россией - Чубаров

"Я один из тех людей, которые призывают готовиться к худшему. Мы просто должны готовиться к открытой войне России против Украины", - цитирует Чубарова Новое время со ссылкой на его заявление в эфире 5 канала.

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По его словам, даже если он и ошибается в своих прогнозах относительно активной стадии войны, то быть к этому готовым все-таки стоит.

При этом глава Меджлиса отметил, что война для Украины полностью завершится только после окончательного возвращения Крыма в состав государства.

Ранее Чубаров призывал крымских татар не покидать Крым.