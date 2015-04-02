Украине следует готовиться к открытой войне с Россией - Чубаров
04:31, 02 апреля 2015Политика
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Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Украине необходимо готовиться к открытой войне с Россией.
Война для Украины полностью завершится только после возвращения Крыма - Чубаров / Фото УНИАН
"Я один из тех людей, которые призывают готовиться к худшему. Мы просто должны готовиться к открытой войне России против Украины", - цитирует Чубарова Новое время со ссылкой на его заявление в эфире 5 канала.
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По его словам, даже если он и ошибается в своих прогнозах относительно активной стадии войны, то быть к этому готовым все-таки стоит.
При этом глава Меджлиса отметил, что война для Украины полностью завершится только после окончательного возвращения Крыма в состав государства.
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