МИД Украины требует от России воздержаться от доставки очередного «гуманитарного груза» на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис.

«В связи с полученной 30 марта от российской стороны нотой о ее намерении осуществить 2 апреля доставку так называемого "гуманитарного груза" в Донецкую и Луганскую области Украины, МИД Украины официально обратилось к России с требованием воздержаться от этого шага», - сказал Перебийнис.

По его словам, российской стороне в очередной раз настоятельно рекомендуется направлять должным образом оформленные гуманитарные грузы исключительно через контролируемые компетентными органами Украины пункты пропуска в Луганской и Харьковской областях.

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Он отметил, что, несмотря на неоднократные протесты украинской стороны, Россия продолжает практику вторжения в Украину «контрабандных конвоев», грубо нарушая при этом международное право и украинские законы.

По словам Перебийниса, очередной такой «контрабандный конвой» был перемещен в Украину 26 марта.

«Украинская сторона не предоставляла официального согласия на перемещение этого, как утверждают в России, «гуманитарного груза» ввиду нарушения законодательства нашего государства, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста", - добавил Перебийнис.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия собрала очередной "гумконвой" на Донбасс.