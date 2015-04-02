Россия собрала очередной "гумконвой" на Донбасс

Об этом сообщается на сайте МЧС России.

"В ее составе более 120 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом свыше 1400 тонн", - сказано в сообщении российского ведомства.

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Ранее Госпогранслужба сообщала, что груз российского "гумконвоя" не соответствует указанному в ноте МИД

Также сообщалось, что Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В ОБСЕ также заявляют, что в составе так называемых «гумконвоев» преимущественно бензовозы.l