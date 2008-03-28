Яценюк про Польшу, НАТО и декларации

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что украинско-польские отношения должны стать образцом того, как должны жить и сотрудничать соседи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Совета министров Республики Польша Дональдом ТУСКОМ.

А.ЯЦЕНЮК высоко оценил результаты первого официального визита Д.ТУСКА в Украину, итогом которого стало подписание пяти соглашений между Украиной и Польшей.

Касаясь вопроса проведения саммита НАТО 4 апреля 2008 года, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «Бухарестский саммит – это не только вопрос Украины, это – геополитический вопрос».

Д.ТУСК высказал мнение, что Украина должна «использовать каждую возможность для формирования мирового мнения», чтобы убедить «политиков в единодушии намерений» внутри страны относительно вступления в Альянс.

Говоря о двустороннем сотрудничестве в экономической сфере, председатель ВР отметил необходимость поддержки договоренностей, достигнутых на политическом уровне, со стороны бизнес-кругов. «Иначе это одни декларации», - подчеркнул он. В этом контексте стороны обсудили пакет вопросов сотрудничества в сфере поставок энергоносителей.

Стороны также обменялись мнениями относительно важнейших политических процессов в каждой из стран, коснулись вопросов сотрудничества в области реформирования местной власти. А.ЯЦЕНЮК высказал мнение о полезности польского опыта соответствующих реформ.