Канада поздравила украинцев с проведением выборов в Верховную Раду
09:21, 22 июля 2019Политика
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Также в канадском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат поддерживать народ Украины.
В Украине успешно прошли выборы в ВР / фото УНИАН
Министерство иностранных дел Канады поздравило украинцев с проведением досрочных выборов в Верховную Раду.
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Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в Twitter.
«Поздравляем народ Украины с проведением сегодня парламентских выборов. Канада гордится тем, что поддерживает свободные и справедливые выборы в Украине, и мы будем продолжать поддерживать народ Украины, который строит безопасное, процветающее и демократическое будущее», - подчеркнули в канадском внешнеполитическом ведомстве.
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