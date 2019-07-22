Канада поздравила украинцев с проведением выборов в Верховную Раду

Также в канадском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат поддерживать народ Украины.

Министерство иностранных дел Канады поздравило украинцев с проведением досрочных выборов в Верховную Раду.

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Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в Twitter.

«Поздравляем народ Украины с проведением сегодня парламентских выборов. Канада гордится тем, что поддерживает свободные и справедливые выборы в Украине, и мы будем продолжать поддерживать народ Украины, который строит безопасное, процветающее и демократическое будущее», - подчеркнули в канадском внешнеполитическом ведомстве.