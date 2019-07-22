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Канада поздравила украинцев с проведением выборов в Верховную Раду

09:21, 22 июля 2019
Политика
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В Украине успешно прошли выборы в ВР / фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в Twitter.

«Поздравляем народ Украины с проведением сегодня парламентских выборов. Канада гордится тем, что поддерживает свободные и справедливые выборы в Украине, и мы будем продолжать поддерживать народ Украины, который строит безопасное, процветающее и демократическое будущее», - подчеркнули в канадском внешнеполитическом ведомстве.

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Теги: #выборы