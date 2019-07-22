Выборы в Верховную Раду завершились
08:19, 22 июля 2019Выборы 2019
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Последний участок за рубежом закрылся в 6 утра по Киеву.
Голосование на внеочередных парламентских выборах завершилось / фото УНИАН
Завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду на последнем зарубежном участке.
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Участок в Сан-Франциско закрылся 22 июля в 6 часов утра по киевскому времени.
Как сообщили в ЦИК после обработки 93,13% голосов, партия «Слуга народа» начала лидировать в заграничном избирательном округе с 29,35% голосов; «Европейскую солидарность» поддержали 28,72% избирателей; «Голос» - 18,80%; Партию Шария – 4,65%; ВО «Свобода» - 4,06%; «Оппозиционную платформу – За жизнь» - 3,86%; «Силу и честь» - 3,04%; ВО «Батькивщина» – 2,02%.
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