Выборы в Верховную Раду завершились

Последний участок за рубежом закрылся в 6 утра по Киеву.

Завершилось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду на последнем зарубежном участке.

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Участок в Сан-Франциско закрылся 22 июля в 6 часов утра по киевскому времени.

Как сообщили в ЦИК после обработки 93,13% голосов, партия «Слуга народа» начала лидировать в заграничном избирательном округе с 29,35% голосов; «Европейскую солидарность» поддержали 28,72% избирателей; «Голос» - 18,80%; Партию Шария – 4,65%; ВО «Свобода» - 4,06%; «Оппозиционную платформу – За жизнь» - 3,86%; «Силу и честь» - 3,04%; ВО «Батькивщина» – 2,02%.