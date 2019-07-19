Зеленский заявил о готовности обменять Сенцова на Вышинского

Зеленский подчеркнул, что освобождение должно состояться одновременно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии, на бывшего главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которого содержат под стражей в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны Украины.

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«Если мы говорим о доброй воле и мы действительно хотим, чтобы такое время наступило в ближайшее время, это произошло. Мы готовы Вышинского поменять... на Сенцова, это как пример, но это не разменная монета. Мы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных», - заявил он.

«Мы сказали, что мы готовы отношении господина Вышинского. Если это первые нормальные шаги, если такие условия - мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, верните нам господина Сенцова», - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что освобождение должно состояться одновременно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение Россией 24 украинских моряков. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что первым шагом для начала нормализации отношений России и Украины могло бы стать возвращение в РФ Вышинского.