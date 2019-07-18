В Офисе президента предлагают Кремлю одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Ранее Зеленский сказал, что первым шагом к нормализации диалога могло бы стать освобождение украинских моряков.

В Офисе президента Украины в очередной раз требуют от Москвы освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.

"В Офисе президента с большим интересом узнали о предложении Российской Федерации относительно освобождения Кирилла Вышинского (руководителя "РИА Новости Украина") как первом шаге доброй воли со стороны Украины. Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу - освободив Олега Сенцова. И для взаимной убежденности в совместной доброй воли мы предлагаем сделать это одновременно",- написала в Facebook пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что первым шагом к нормализации диалога Москвы и Киева могло бы стать освобождение Россией 24 украинских моряков. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что первым шагом для начала нормализации отношений России и Украины могло бы стать возвращение в РФ Вышинского.