Безсмертный: указ Путина о паспортизации жителей Донбасса - инструмент давления и попытка "торпедировать" Минский процесс

Безсмертный заявляет, что указ Путина появился именно тогда, когда участники ТКГ в Минске заканчивают редактировать документы с достигнутыми договоренностями.

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный назвал указ президента РФ Владимира Путина о паспортизации всех жителей Донбасса инструментом давления и попыткой торпедировать Минский процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Украинская сторона в Минском процессе постоянно ставит вопрос об отмене подобных указов, он не один, как вы знаете», - заявил Безсмертный.

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По его словам, указ Путина о паспортизации всех жителей Донбасса появился именно тогда, когда участники ТКГ в Минске завершают редактировать документы с достигнутыми договоренностями. «Указ появляется тогда, когда в Страсбурге один человек (экс-президент Украины Петр Порошенко - УНИАН) представляет свой план. Это всё синхронизированные вещи. Если вы думаете, что этот (Минский - УНИАН) процесс никто не будет торпедировать, вы ошибаетесь. Наша задача: несмотря на все эти вещи, выдержать тот курс, который был обозначен президентом», - отметил Безсмертный.

Раздачу российских паспортов на Донбассе Безсмертный назвал «запасным вариантом» для РФ и «инструментом давления».

«Очевидно, что это элемент давления, который исповедует внешнеполитическое ведомство РФ всегда, а Путин является его проводником. В данном случае мы воспринимаем это как инструмент определенного давления и попыткой разрушить то направление, по которому мы начали двигаться», - сказал Безсмертный.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок обретения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

8 мая Кабинет министров Украины принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.

17 июля Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей всей территории Донецкой и Луганской областей.