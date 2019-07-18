В Офисе президента заявили о необходимости внести изменения в УПК

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан считает необходимым внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые бы предотвратили манипуляциям адвокатов с правами обвиняемых и подозреваемых по уголовным делам.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня участники заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики затронули тему слишком широких прав обвиняемых и подозреваемых, предусмотренных действующим Уголовным процессуальным кодексом, что приводит к тому, что дела, в том числе и против коррупционеров, годами рассматриваются в судах без вынесения каких-либо приговоров.

Первым этот вопрос поднял руководитель САП Назар Холодницкий, который отметил, что антикоррупционная прокуратура направила в суды четыре обвинительных акта в отношении пяти народных депутатов. Также подготовлены 32 обвинительных акта в отношении судей.

В частности, Холодницкий сообщил, что один судья был разоблачен при получении взятки в 1 тыс. евро, и этот судья уже второй месяц скрывается в больнице, не желая знакомиться с обвинительным актом против себя.

Этот случай заинтересовал президента Владимира Зеленского. Он спросил, не за границей ли «болеет» этот судья и как его фамилия. Холодницкий ответил, что это судья Турковского районного суда Львовской области по фамилии Криль, и он за тысячу евро обещал освободить от наказания лицо, задержанное в состоянии алкогольного опьянения во время управления автомобилем.

Также Холодницкий добавил, что суды долго рассматривают дела в отношении должностных лиц категории «А». Речь идет о девяти обвинительных актах, в частности в отношении председателя фискальной службы, экологической инспекции, аудиторской службы.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Богдан заметил, что Национальный совет должен разработать изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

«Потому что, защищая права граждан на надлежащее отстаивания своей позиции в суде и досудебном следствии, законодатель оставил очень много возможностей злоупотреблять своими правами», - добавил он.

По его словам, УПК позволяет умелым адвокатам бесконечно затягивать дела в судах.

«Как бывший адвокат, я знаю, что при наличии достаточных средств на адвокатов уголовное дело довести до логического завершения фактически невозможно. Поэтому нужно ликвидировать пробелы в законодательстве: одно из первых, что должен сделать Нацсовет, - это внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, чтобы досудебные и судебные процессы были более эффективными», - отметил Богдан.

Новый УПК вступил в силу в 2012 году. В 2017 году благодаря так называемым «поправкам Лозового» в кодексе была еще больше усилена защита права подозреваемых и обвиняемых. На практике это приводит к тому, что расследование дел следователями и в судах может длиться годами путем манипуляций нормами УПК со стороны адвокатов обвиняемых и подозреваемых.