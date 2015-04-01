Российский омбудсмен запросила переписку крымскотатарского телеканала ATR с Роскомнадзором
Аппарат уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Эллы Памфиловой запросил переписку первого крымскотатарского телеканала ATR с Роскомнадзором.
Об этом сообщает Крым.Реалии со сслкой на заявление заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала Лили Буджуровой на телемосте, организованном ATR и российским каналом «Дождь».
«Сегодня с нами связались из аппарата Эллы Памфиловой, запросили всю нашу переписку с Роскомнадзором», – рассказала Буджурова. При этом она выразила удивление, что в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации так поздно обратили внимание на ситуацию вокруг телеканала.
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«Будем надеяться на ее поддержку», – добавила Буджурова.
С 1 апреля телеканал ATR прекратил вещание.
Телекомпания несколько раз подавала документы в Роскомнадзор, но их возвращали обратно по различным причинам.