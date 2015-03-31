Шокин назначил своим заместителем бывшего следователя по делу об убийстве Гонгадзе

До этого он занимал должность заместителя начальника Главного управления надзора по уголовным производствах Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), сообщает пресс-служба ведомства.

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Кроме этого, другим приказом Виктор Шокин назначил заместителем генерального прокурора Юрия Столярчука, который до этого занимал должность первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры. Новый заместитель генпрокурора был следователем в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

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Адвокат супруги погибшего Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко раньше так говорила о Юрии Столярчуке: "На допросе в суде один из свидетелей, допрашиваемый много раз, заявил, что следователь Юрий Столярчук был первым, кто не задавался целью собрать негатив о Георгии Гонгадзе, а интересовался фактическими обстоятельствами, первый, кто не был предвзятым".