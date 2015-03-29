Шокин: Для меня нет неприкасаемых - президент то или премьер
Генеральная прокуратура намерена расследовать заявления о коррупции в Кабинете министров, и премьер Арсений Яценюк готов давать показания по этому поводу.
Об этом заявил генпрокурор Виктор Шокин в эфире телеканала "Интер", пишет LB.ua.
"Для меня нет неприкасаемых, будет это, не дай бог, Президент, премьер-министр, другое должностное и государственное лицо, если этот человек совершил уголовное преступление, он должен обязательно быть привлечен к ответственности", - сказал он.
Он подчеркнул, что Генпрокуратура будет принимать все необходимые меры для того, чтобы виновные в совершении преступлений граждане Украины или другие граждане были привлечены к ответственности.
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В свою очередь заместитель начальника Главного управления ГПУ – начальник управления по расследованию коррупционных преступлений Павел Жебривский в эфире "5 канала" заявил, что факты возможной коррупции в Кабмине проверят в течение месяца.
Напомним, Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по фактам злоупотреблений чиновниками Кабинета Министров, повлекшее хищение бюджетных средств.