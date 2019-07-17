Омбудсмен Денисова предложила отпустить украинских моряков под ее личное обязательство
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила отпустить 24 украинских военнопленных моряка под ее личное обязательство.
Читайте такжеВ МИД Украины осудили продление ареста военнопленным морякам в России
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, назвав ожидаемыми решение Лефортовского районном суде Москвы о продлении меры пресечения 24 украинским морякам до 24 и 26 октября.
Денисова отметила, что остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи, в частности, такое право имеет следователь. «И если будут договоренности и политическая воля - это произойдет», - подчеркнула она.
Омбудсмен отметила, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. «Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если такое будет. Ребята в боевом настроении, ждут возвращения на Родину. И очень надеюсь, что это станет возможным», - добавила она.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам - до 24 и 26 октября.
Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).
25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и корабли. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.
Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных кораблей и моряков.
9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.