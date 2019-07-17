Омбудсмен Денисова предложила отпустить украинских моряков под ее личное обязательство

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила отпустить 24 украинских военнопленных моряка под ее личное обязательство.

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Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, назвав ожидаемыми решение Лефортовского районном суде Москвы о продлении меры пресечения 24 украинским морякам до 24 и 26 октября.

Денисова отметила, что остаются другие форматы освобождения моряков из-под стражи, в частности, такое право имеет следователь. «И если будут договоренности и политическая воля - это произойдет», - подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что в уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. «Я, как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если такое будет. Ребята в боевом настроении, ждут возвращения на Родину. И очень надеюсь, что это станет возможным», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам - до 24 и 26 октября.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и корабли. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных кораблей и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.