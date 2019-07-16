"Скифское золото" остается в Нидерландах: в Украине объяснили, почему суду нужно больше времени

Для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, необходимо применять украинское право, заявили в Минюсте.

В сентябре 2019 года в споре Украины и музеев аннексированного Россией Крыма по "скифскому золоту" стороны должны представить дополнительные объяснения в поддержку своей позиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины. "Сегодня Апелляционный суд Амстердама вынес постановление, которым признал, что положения Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года, не подлежат применению. А для решения вопроса о том, куда должна вернуться коллекция, необходимо применять украинское право", - сказал глава ведомства Павел Петренко.

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По его словам, Украина "имела и имеет четкую и последовательную позицию, основанную на нормах международного права, в частности положениях Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года и положениях украинского законодательства, закрепляющих право собственности государства на спорные музейные объекты".

"Крымские музеи фактически осуществляли только оперативное управление ценностями Музейного фонда Украины. А значит - не имеют права распоряжаться этими музейными предметами и претендовать на них", - добавил Петренко.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Амстердама 16 июля принял предварительное решение по делу о "скифском золоте", заявив, что требует дополнительной информации от сторон.

"Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - сообщили в суде.