Баганец уволен с должности заместителя генпрокурора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Да, Баганец уволен сегодня", - заявили в ГПУ, не уточнив в то же время мотивы этого увольнения.

Читайте также На сына заместителя генпрокурора Баганца завели дело

Как сообщал УНИАН, 25 марта Шокин отстранил от исполнения обязанностей на время служебного расследования Баганца, а также начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину, старшего следователя по особо важным делам пятого следственного отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ А.В.Мороза и заместителя начальника второго отдела процессуального руководства управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата Главного управления процессуального руководства и надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, в сфере транспорта и в уголовных производствах следственных органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Ю.С.Ковтуна.