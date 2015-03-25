Шокин отстранил от исполнения обязанностей своего заместителя Баганца и двух следователей ГПУ

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом от 25 марта отстранил заместителя генпрокурора Алексея Баганца и ряд других работников ГПУ от исполнения обязанностей на время служебного расследования.

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Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, кроме Баганца отстранен начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина, старший следователь по особо важным делам пятого следственного отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ А.В.Мороз, заместитель начальника второго отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата Главного управления процессуального руководства и надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией, в сфере транспорта и по уголовным производствам следственных органов прокуратуры Генеральной прокуратуры Ю.С.Ковтун.