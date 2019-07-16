Украина не будет бесконечно работать в "нормандском" и "минском" форматах, если они не приносят мира – ОП

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что Украина официально не направляла приглашения ни США, ни Великобритании принять участие в переговорах в «нормандском формате».

Заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко подчеркивает, что Украина не будет бесконечно работать в рамках «нормандского» и «минского» переговорных форматов, если они не приносят мира на нашу землю.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, вопрос расширения «нормандского формата» обсуждается не первый раз. «Есть несколько наций, которые выражали свою заинтересованность в том, чтобы в нем участвовать. Вы знаете, например, это не секрет, что Канада хотела принять участие, Польша предлагала свои услуги. США - это логичный выбор, потому что они сначала участвовали в «женевском» формате, который был до «нормандского», - заявил Пристайко.

Также он отметил, что официально Украина не направляла приглашение ни США, ни Великобритании принять участие в переговорах в составе «нормандского формата».

В то же время Пристайко отметил, что «нормандский формат», как и «минский формат» - это не Библия. «Мы не можем бесконечно работать в рамках этих форматов, если они не приносят мира на нашу землю. Если мы увидим и убедимся в том, что эти форматы исчерпаны, мы будем искать другие форматы. Это тот сигнал, который пытался дать президент Зеленский», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Facebook, предложил президенту России Владимиру Путину формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.