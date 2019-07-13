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Зеленский представил нового представителя президента в Крыму

18:28, 13 июля 2019
Политика
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Кориневич: для нас в приоритете люди / фото radiosvoboda.org

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Об этом он заявил во время церемонии представления главой Украинского государства Владимиром Зеленским, которое произошло в рамках рабочей поездки Зеленского на Херсонщину.

В своей речи Кориневич подчеркнул, что будет работать для того, чтобы обеспечить максимальную защиту прав граждан, проживающих на оккупированной территории Крыма, и внутренне перемещенных лиц.

"Для нас в приоритете люди, защита их прав, и мы это будем делать. Будем работать над стратегией реинтеграции и деоккупации временно оккупированной территории... Мы будем реагировать на те нарушения, которые осуществляются на оккупированной территории, и будем делать все, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины", - подчеркнул он.

фото ppu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 25 июня Зеленский назначил Кориневича постоянным представителем президента Украины в АРК.

Кориневич - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На сайте КИМО отмечается, что он является специалистом по международному гуманитарному праву, международному уголовному праву, международному энергетическому праву.

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Теги: #оккупация Крыма#Владимир Зеленский