Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Постоянным представителем президента Украины в Крыму стал доцент КИМО Антон Кориневич.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Соответствующий указ №454/2019 от 25 июня 2019 года размещен на сайте главы государства. Читайте такжеЗеленский реорганизовал АП в Офис президента и назначил его руководителем Богдана «Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым», - говорится в документе. *** Антон Кориневич – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На сайте КИМО отмечается, что он является специалистом международного гуманитарного права, международного уголовного права, международного энергетического права.

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