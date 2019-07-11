Партия Медведчука-Бойко согнала пенсионеров и студентов поддержать свой канал NewsOne (фото)

Активисты пришли на защиту журналистов.

В четверг, 11 июля, под зданием телеканала NewsOne проходит митинг в поддержку информационной политики компании. Организатор митинга - пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую возглавляют Виктор Медведчук и Юрий Бойко.

Об этом сообщает ТСН.uа.

На месте акции собрались студенты, пенсионеры, народные депутаты и ведущие NewsOne, которые должны были вести эфир с российскими журналистами. В руках люди держат плакаты, на которых призывают сохранить в Украине свободу слова.

Также дежурят правоохранители. Ситуация сейчас спокойная.

Напомним, 12 июля украинский телеканал NewsOne, что принадлежит кандидату в нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и куму Путина Виктору Медведчуку, и канал "Россия 1", которым руководит российский пропагандист Дмитрий Киселев, запланировали провести совместный двухчасовой телемост "Надо поговорить". Проведения этого телемоста между NewsOne и "Россией 1" возмутило многих граждан, активисты призвали провести акцию протеста у здания телеканала в Киеве.

На самом телеканале сравнивают это событие со знаковым телемост 1986 года между СССР и США. Там сообщили, что получают множество звонков от людей, которые поддерживают идею проведения телемоста, и насчитали "около 70% людей, которые ждут прямых политических переговоров с Россией". В публикации отмечается, что это будет "диалог между народами Украины и России", необходимый "ради мира".

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Анонс телемоста вызвал резко негативную реакцию украинских политиков. Они назвали инициативу провокацией со стороны Кремля и составляющей гибридной войны против Украины. Звучали призывы отменить лицензии телеканалов Медведчука и ввести против них санкции.

Президент Владимир Зеленский в связи с событиями записал обращение к украинцам и лично к Путину. Он назвал телемост "дешевым и опасным пиар-ходом" перед выборами, целью которого является разделение украинцев на два лагеря. Также Зеленский призвал президента РФ поговорить в присутствии Трампа, Мэй, Меркель и Макрона.

Впоследствии NewsOne отменил марафон "Надо поговорить" - там объяснили это угрозами в адрес журналистов, информационной атакой против канала, а также нежеланием того, чтобы их имя использовали в предвыборной кампании.

8 июля Совет национальной безопасности и обороны провела совещание по информационной безопасности - из-за уже отмененного телемоста между украинским каналом Виктора Медведчука NewsOne и "Россией 1", которым руководит пропагандист Дмитрий Киселев.

"По поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности относительно защиты информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить через секретность.

"Ньюзваном" отменен так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", - написал в Facebook секретарь СНБОУ Александр Данилюк.

8 июля было обнародовано заявление народного депутата Тараса Козака. Он утверждает, что является конечным бенефициаром и владельцем телеканала NewsOne, и отвергает подозрения генпрокурора Юрия Луценко в том, что за каналом стоит кипрская компания, а финансирование происходит российским "Промсвязьбанком".