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Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12

22:43, 10 июля 2019
Политика
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Гройсман предлагает оптимизировать работу правительства / фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего Правительства.

Как сообщает Правительственный портал, об этом он сказал в эфире телеканала «Р-1» (Харьков).

«Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами», - сказал Гройсман.

«У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств – это потеря качества их работы», - добавил он.

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Теги: #Кабмин#Владимир Гройсман