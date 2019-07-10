Он убежден, что рост количества министерств – это потеря качества их работы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего Правительства.

Как сообщает Правительственный портал, об этом он сказал в эфире телеканала «Р-1» (Харьков).

«Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами», - сказал Гройсман.

«У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств – это потеря качества их работы», - добавил он.