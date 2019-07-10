Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12
22:43, 10 июля 2019Политика
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Он убежден, что рост количества министерств – это потеря качества их работы.
Гройсман предлагает оптимизировать работу правительства / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает в будущем сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего Правительства.
Как сообщает Правительственный портал, об этом он сказал в эфире телеканала «Р-1» (Харьков).
«Считаю, что 12 министерств было бы достаточно, чтобы управлять процессами», - сказал Гройсман.
«У меня есть четкое представление, каким должно быть взаимодействие (министерств). Рост количества министерств – это потеря качества их работы», - добавил он.
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