Гройсман предлагает все-таки провести парад на День Независимости, но при одном условии

Глава правительства поручил министру финансов и министру обороны подсчитать стоимость проведения парада.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым провести парад на День Независимости, но не за счет социальных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания правительства.

«Я считаю, что позиция президента о направлении дополнительных 300 млн грн на повышение социальных стандартов для наших воинов абсолютно правильна. Я ее поддерживаю», - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что считает необходимым провести военный парад 24 августа. «Этот парад должен быть парадом гордости, доблести, достоинства нашего украинского народа, нашего государства», - сказал премьер.

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Но, по словам Гройсмана, сделать это нужно не за счет социальных выплат, а за счет других источников. «Я хотел бы сегодня поручить министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно подсчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по этому поводу, где мы найдем средства не за счет социальных выплат. И таким образом мы решим два вопроса», - сказал он.

Предложения, как добавил Гройсман, будут представлены президенту, и он примет окончательное решение.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вместо проведения парада на День Независимости Украины государство выделит 300 млн грн на выплаты премий военнослужащим.

«Обычно, 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад. Такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям ... И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем военным ...», - отметил президент.

Зеленский отметил, что нынешнее празднование Дня Независимости состоится в новом формате.