Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока"

Ранее он уже состоял в рядах "Оппозиционного блока" – с июня 2015 года, однако вышел из него в июне 2016-го.

Внефракционный народный депутат Евгений Мураев вошёл в состав фракции "Оппозиционного блока". Соответствующие объявление во время пленарного заседания парламента сделала вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Мураев избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял в рядах "Оппозиционного блока" – с июня 2015 года, однако вышел из него в июне 2016-го. Свое нежелание находиться во фракции политик объяснил присутствием в партии Юрия Бойко, который ныне баллотируется в парламент от «Оппозиционной платформы - За жизнь».

По словам Евгения Мураева, Юрий Бойко, на рейтинг которого пять лет работал весь "Оппозиционный блок", является инструментом в руках Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Мураев заявил, что половина списка «Оппозиционной платформы - За жизнь» – это подельники экс-президента, а также одиозные личности.