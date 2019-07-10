Зеленский отреагировал на обстрел машины с губернатором на Донбассе

Президент расценивает обстрел как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в "нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку усилить активность Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в связи с обстрелом в Гранитном.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Этот дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандском формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша преданность дипломатическим решениям - неизменна», - подчеркнул Зеленский.

В этой связи глава государства поручил начальнику Генштаба - главнокомандующему ВСУ Хомчаку «максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

Зеленский также выразил соболезнование семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

В пресс-службе отметили, что в результате обстрела автомобиль председателя Донецкой ОГА, стоявший неподалеку, не пострадал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один - получил ранения.