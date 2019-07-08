Туск сомневается в быстром введении новых санкций против РФ за отказ освободить украинских моряков

Президент Европейского Совета отметил, что в краткосрочной перспективе ввести новые санкции против России не удастся.

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что в краткосрочной перспективе маловероятно принятие решения о введении новых санкций против Российской Федерации из-за отказа освободить захваченных украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на пресс-конференции в Киеве по итогам 21-го саммита Украина-ЕС.

В частности, его спросили, учитывая призыв Евросоюза к РФ по поводу освобождения 24 украинских моряков, к которому Россия не прислушается, на каком этапе ЕС будет готов принять более решительные меры, чтобы заставить Россию выполнить эти требования. «Очень маловероятно, что мы примем решение по новым санкциям в краткосрочной перспективе», - сказал Туск.

При этом он напомнил, что недавно были продлены на полгода экономические санкции против России.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.