Президент Украины осуществил полет на истребителе Су-27 УБ (фото)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществил полет на истребителе Су-27 УБ.

Как передает корреспондент УНИАН, продолжительность полета составила около 35 минут.

Перед полетом В.ЮЩЕНКО прошел короткую тренировку и инструктаж. Он переоделся в военную форму летчиков.

Самолетом управлял заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины по авиации, начальник авиации генерал-майор Василий НЕКИФОРОВ.

Как сообщил журналистам командующий Воздушными силами Иван РУСНАК, самолет Су-27 является одним из самых надежных. По его словам, самолетам такого типа нет равных, и российские предприятия проводят на его базе глубокую модернизацию.

И.РУСНАК добавил, что самолеты такого класса могут использоваться на протяжении 30-35 лет, а самолету, на котором осуществлял полет В.ЮЩЕНКО, 15 лет. «Это хороший самолет, который будет летать, и у него большое будущее», - заверил И.РУСНАК.

Он отметил, что полет проходил на высоте 1000-1600 м и на скорости до 600 км/час. По его словам, полетным заданием был предусмотрен взлет, полет над аэродромом Василькова и облет территории за пределами Киевской области.

И.РУСНАК также сообщил, что В.ЮЩЕНКО занимал место инструктора. При этом он добавил, что в военных учебных заведениях курсанты учатся на протяжении четырех лет эксплуатировать этот самолет.