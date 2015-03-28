На Бочковского завели четыре новых дела – адвокат

Об этом рассказал адвокат Бочковского Игорь Федоренко в эфире "Подробностей".

Также, адвокат подтвердил, что на данный момент Бочковский находится в милиции.

"Звонил следователь, который был на суде, и сказал, что господин Бочковский находится в помещении МВД Украины на улице Богомольца, 10", - сказал Федоренко.

Адвокат Бочковского делает неутешительный прогноз в отношении дела своего подзащитного.

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"Планируется проведение следственных действий по новым уголовным делам. Предложил мне взять с собой 4 новых комплекта документов для того, чтобы можно было подтвердить свои полномочия. Из этого я делаю вывод, что появилось каких-то четыре новых дела. По моему мнению, реализуется самый плохой сценарий", - сказал адвокат.

Ранее МВД попросило арестовать экс-главу ГосЧс Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого. Затем сообщалось, что их отпустят из-за отсутствия доказательств.