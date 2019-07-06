Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Крыма Россией

Резолюцию поддержали 54 члена комитета.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию в отношении милитаризации Россией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров на своей странице в фейсбуке.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и шум россиян, одобрена", - отметил Чубаров.

Он также добавил, что резолюцию поддержали 54 члена комитета, 6 были против и 6 воздержались.

Читайте такжеВ ОБСЕ отклонили поправки России к резолюции по деоккупации Крыма

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет санкционный механизм. В этом же документе приглашают Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. 118 делегатов проголосовали за, 62 - против, еще 10 воздержались. Перед этим ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокирования возвращения российской делегации в этой организации.

В ПАСЕ проголосовали за снятие ограничений в отношении делегации РФ, которые были введены в апреле 2014 года. Решение о возвращении в ПАСЕ позволит России провести до ассамблеи по меньшей мере четырех санкционным депутатов. Они смогут обойти ограничения, введенные против них в ЕС за агрессию России на востоке Украины.

Сейчас известно, что Министерство иностранных дел Украины отозвало посла из Совета Европы для консультаций. По словам главы МИД, решение о возвращении России было формально принято еще до президентских выборов в Украине, а потому в этом не стоит обвинять действующего президента Владимира Зеленского или бывшего – Петра Порошенко. Кроме того, украинская делегация прекращает свое участие в летней сессии. Исключение - оспаривание полномочий российской делегации. Решение о полномочия и дальнейшее участие будет принимать парламент.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, согласно которой возобновила полномочия Российской Федерации в полном объеме. За резолюцию без санкций против России отдали 116 голосов, 52 - против, 15 - воздержались. В резолюции говорится, что РФ нарушила принципы Совета Европы, однако ограничились лишь пятью требованиями.

Украина предлагала расширить этот список новыми нарушением в анексованому Крыму и на оккупированном Донбассе, но правки были отклонены.