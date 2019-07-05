Парубий заявил, что ему не стыдно за каждый день работы председателем Рады

Председатель ВР считает, что со временем история даст оценку этому созыву парламента.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что ему не стыдно за каждый день работы председателем Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

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"Сегодня модно всем говорить: "Простите, были ошибки и другое". Мне не стыдно за каждый день работы в этой Верховной Раде Украины. Мне не стыдно за каждый день работы председателем Верховной Рады Украины", - отметил спикер.

Он выразил уверенность, что со временем история даст оценку этому созыву парламента, и выразил мнение, что он был "историческим".