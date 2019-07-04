Вакарчук не поддержал дематюкацию языка: «я человек из рок-н-ролльного прошлого»

По словам политика, окружающие его люди и он сам иногда используют ругательства.

Популярный украинский музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил против принятия парламентом законопроекта о «дематюкации» языка.

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Как сообщает «Главред», соответствующее заявление политик сделал во время митинга под зданием Конституционного суда в Киеве.

"При всем уважении, я человек из рок-н-ролльного прошлого и настоящего, поэтому думаю, что мне было бы не совсем честно выступать за то, чтобы сегодня прямо мы принимали этот закон", – указал Вакарчук.

Он также признался, что окружающие его люди и он сам иногда используют ругательства, а в Украине хватает сейчас проблемы более важных, нежели борьба с матерщиной.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения. Профильный комитет рассмотрит документ 10 июля.