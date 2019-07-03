Законопроект о дематерщине языка касается публичных лиц и СМИ и будет предусматривать штрафы - Богомолец

Депутат отмечает, что законодательная инициатива не коснется сферы личной жизни людей.

Законопроект «О противодействии сквернословию» (о дематерщине языка), внесенный в парламент под номером 10414, будет касаться публичных лиц и СМИ и предусматривать штрафы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам рассказала автор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Она отметила, что этот законопроект является её «криком души». «То количество брани нецензурной, которая присутствует в публичном пространстве сегодня, - она абсолютно недопустима. И этот закон я подала не как политик, этот закон я подала как врач, так как это диагноз обществу, как женщина, которая хочет жить в чистой Украине, как мать, которая хочет дать детям пояснения, почему эти слова нельзя употреблять», - сказала она.

Депутат заверила, что этот законопроект не будет влиять на жизненное пространство украинцев, для которых нецензурная лексика является «частью их ежедневного употребления». «Этот закон исключительно о публичных лицах, о публичном пространстве и о средствах массовой информации», - рассказала парламентарий.

По ее словам, в законопроекте будет даваться определение понятиям «злословие», «публичное лицо», а также должен быть определен перечень слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам.

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«Специальная компонента должна быть в отношении средств массовой информации и Интернета. Очень часто заменяют одну букву определенными обозначениями. От этого значение слова не меняется, просто его будто нет, но на самом деле все понимают, о чем речь», - отметила Богомолец.

Кроме того, подчеркнула она, законопроект будет предусматривать административные штрафы. «Это штрафы, которые будут касаться средств массовой информации, - это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции. Что касается физических лиц - это опять-таки штрафы, от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы с удержанием части заработка. И опять-таки, это как административное нарушение», - пояснила депутат и добавила, что речь идет об исправительных работах от 40 до 60 дней.

Так, она уточнила, что СМИ будут нести ответственность, в частности, если они будут ретранслировать, например, чье-то выступление, в котором есть нецензурная лексика.

Богомолец отметила, что депутаты этот закон будет касаться так же, как и любых других публичных лиц.

По ее словам, средства, которые будут поступать в бюджет по выплате штрафов, будут направляться в украинский культурный фонд - на развитие украинской культуры и украинского языка. «Это, на мой взгляд, позволит хотя бы в публичном пространстве ограничивать... у политиков должны быть не только чистые руки, но еще и чистые рты», - сказала Богомолец.

Она также уточнила, что алфавитный перечень нецензурных слов пока еще не составлен, с ним предлагается определиться Кабинету министров, который затем должен вынести его на обсуждение. «Это общество должно принять собственное решение после обсуждения, что мы не хотим слышать в публичном пространстве, а что вы хотите слышать в публичном пространстве. Это право украинских граждан», - сказала председатель комитета.

Она подытожила, что ее законопроект предлагает саму идеологию, а уже под неё правительство должно разработать подзаконные акты и необходимую документацию. По словам Богомолец, механизмы внедрения этого законопроекта также потребуют создания системы мониторинга.

Парламентарий также рассказала, что этот законопроект был дважды переписан, к нему были замечания у юридического отдела Верховной Рады. По её словам, у первого варианта этого законопроекта было несколько подписантов, а пока же она этот вариант зарегистрировала и подала сама. «Соавторы были, просто учитывая, что очень сложно сейчас депутатов найти, то, соответственно, последнюю версию я, к сожалению, подавала уже самостоятельно. Но хочу отметить, что в парламенте достаточно большое количество отказалось подписывать этот закон. Сказали, что они без этого не смогут жить и работать», - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, проект закона № 10414 "О противодействии сквернословию" (о дематерщине языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематерщины языка) внесен в парламент 2 июля, пока документ имеет статус "Обрабатывается в комитете".

Главным комитетом по рассмотрению законопроекта определен Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики.