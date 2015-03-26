В Украине надо избавиться от неприкосновенности депутатов и судей - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Днепропетровске сегодня, передает Радио Свобода.

"Это то, чего сейчас требует народ", - сказал он.

По словам президента Украины, он не знает ни одной европейской страны, где бы действовала неприкосновенность для судей.

Кроме того, Порошенко заявил, что не менее важной задачей, чем укрепление обороноспособности страны, является борьба с коррупцией.

В этом контексте он перечислил недавние громкие увольнения с должности прокурора Киева и заместителя генерального прокурора Украины, а также задержание руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и его первого заместителя.

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"Изменения должны происходить не только где-то в верхах. Изменения должен демонстрировать каждый государственный служащий на всех уровнях. Мир, реформы и борьба с коррупцией откроют нам путь к экономическому росту и повышению уровня жизни", - заявил президент Украины.

В январе 2015 года президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде отменить депутатскую неприкосновенность и ограничить судейскую.