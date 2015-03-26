Порошенко предложил Ярошу должность в Министерстве обороны - советник Авакова

Лидеру "Правого сектора", народному депутату Дмитрию Ярошу предложили должность в Министерстве обороны.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в эфире 5 канала в четверг вечером, передает Украинская правда.

"Я могу подтвердить, что Дмитрию Ярошу поступило предложение от президента занять должность в Министерстве обороны. Я бы одобрительно отнесся к решению, если бы Дмитрий Ярош пришел бы на работу на государственную службу", - отметил он.

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"И я скажу: вижу, что ему откровенно скучно в Верховной Раде. Плюс он тяжело ранен в бою. Я бы с удовольствием мог бы вместе с Дмитрием Ярошем создать Добровольческий союз обороны Украины по примеру эстонской, финской, швейцарской системы", - добавил Геращенко.