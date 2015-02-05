Ярошу сделали еще одну операцию - активистка
04:02, 05 февраля 2015Общество
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Народный депутат и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош перенес еще одну операцию на руке.
REUTERS
Об этом сообщила активистка Елена Белозерская на своей странице в Facebook.
"Наконец вырвались сегодня с фронта и посетили Дмитрия Яроша в больнице. Веселый и бодрый, убежден, что вернется на фронт. Вчера перенес еще одну операцию на руке. У него было очень тяжелое и сложное ранение, но благодаря квалифицированным врачам, и в первую очередь тому, который оказывал ему первую неотложную помощь, рука спасена, и со временем она будет полностью рабочей", - написала Белозерская.
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