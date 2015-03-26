Глава ВАСУ Нечитайло подал в отставку

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что заявление Нечитайло будет рассмотрено на собрании судей ВАСУ, которое состоится 27 марта.

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"27 марта 2015 в 9.30 в помещении Высшего административного суда Украины (ул. Московская, 8, конференц-зал, 2-й этаж) состоится собрание судей Высшего административного суда Украины. На повестке дня вопрос о рассмотрении заявления председателя Высшего административного суда Украины Нечитайло А.Н. о сложении полномочий", - говорится в сообщении.

Нечитайло возглавлял Высший административный суд с 16 июня 2014 года.