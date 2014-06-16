Председателем ВАСУ избран судья Нечитайло

Как передает корреспондент УНИАН, новоизбранный председатель суда выступил с короткой речью перед пикетчиками возле здания ВАСУ.

Нечитайло пообещал людям, что первоочередной его задачей будет борьба с коррупцией в Высшем административном суде.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля судьи Высшего административного суда Украины объявили перерыв на неопределенный срок в собрании коллектива по избранию председателя суда. На должность председателя ВАСУ было выдвинуто три кандидатуры - судьи Николай Кобылянский, Александр Нечитайло и Михаил Смокович.

11 июня председатель Люстрационного комитета при Кабинете министров Егор Соболев заявил, что на должность председателя ВАСУ претендует Кобылянский, который “был представителем президента Виктора Януковича”.

Сегодня, 16 июня, около 50 человек собрались под Высшим административным судом, протестуя против избрания Кобылянского на должность председателя ВАСУ.