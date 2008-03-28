Тимошенко советует Балоге не заниматься делами, которые заканчиваются на «...ец»

Премьер-министр Юлия Тимошенко советует президенту Виктору Ющенко избавиться от советников, которые отрицательно влияют на него.

Так она прокомментировала в программе "Я так думаю" канала "1+1" слова президента о том, что "Балога - это я".

"Я думаю, что президент – это президент. И я думаю, что президент может действовать так, как он считает лучше для страны, а когда есть советники, которые могут завести в глухой угол, то надо от них своевременно избавляться. И я не думаю, что такое делегирование полномочий полезно для президента. Я все сделаю, чтобы эта сентенция не была реальностью", - заявила она.

На вопрос о ее отношениях с секретариатом президента, Тимошенко ответила, что даже не знает, на каком этаже находится это учреждение.

Она также отметила, что секретариат должен незаметно работать для обеспечения работы его руководителя.

"Я хотела бы, чтобы президент находил нормальную гармонию с правительством, я - с президентом, а не я с секретариатом. Я просто не знаю, на каком этаже он расположен", - заявила Тимошенко.

По просьбе прокомментировать создание новой партии "Единый Центр", которую возглавил Игорь Криль, Тимошенко удивилась и спросила: "Это та, которая была "Гартом?".

"Теперь это "Единый Центр"? А сокращенно, как ЕЦ? Я бы не советовала Виктору Балоге заниматься делами, которые заканчиваются на ...ец. Я имею в виду, плохо заканчиваются", - пошутила Тимошенко.

Украинская правда