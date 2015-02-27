Шокин пообещал довести до конца дело Гонгадзе
18:17, 27 февраля 2015Политика
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Довести до логического завершения дело Георгия Гонгадзе пообещал генеральный прокурор Украины Виктор Шокин.
Виктор Шокин / Украинская правда
Об этом он сообщил в интервью "5 каналу".
Со слов генпрокурора, после его назначения на должность немало людей как в Украине, так и за рубежом предложили свою помощь следствию.
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"Я уверен, что это дело будет доведено до конца. Очень много людей как в Украине, так и за рубежом, когда узнали о возвращении нашей группы, к нам обратились с вопросом: мы вам поможем. Не хочу сейчас говорить их фамилии, но их очень много. И они очень много знают по этому делу", - сказал Шокин.
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