Шокин пообещал довести до конца дело Гонгадзе

Об этом он сообщил в интервью "5 каналу".

Со слов генпрокурора, после его назначения на должность немало людей как в Украине, так и за рубежом предложили свою помощь следствию.

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"Я уверен, что это дело будет доведено до конца. Очень много людей как в Украине, так и за рубежом, когда узнали о возвращении нашей группы, к нам обратились с вопросом: мы вам поможем. Не хочу сейчас говорить их фамилии, но их очень много. И они очень много знают по этому делу", - сказал Шокин.