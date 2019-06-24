"Шансы значительные ": Климкин оценил вероятность возвращения России в ПАСЕ

Таким образом, пояснил глава МИД, много европейских стран хотят купить прогнозированность в отношениях с Россией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия имеет большие шансы вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

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"Шансы значительные, поскольку многие из европейских стран таким образом хотят купить прогнозированность в отношениях с Россией. Они понимают, что Россия является такой, какой она есть, они хотят иметь рычаг влияния на Россию и держать ее в Совете Европы. Я считаю, что это по определению плохая и ошибочная стратегия", - заявил глава МИД.

Климкин отметил, что "пытался объяснить" партнерам Украины, что проблема – не в возвращении РФ в ПАСЕ как в таковом.

"От того, что там будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом - кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, в Страсбурге в понедельник открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут принять решение, которое приведет к возвращению российской делегации без выполнения каких-либо условий.