Что может ждать нардепов за "кнопкодавство": появился текст законопроекта Зеленского

Согласно документу, такое деяние будет караться штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины (№10394).

Читайте такжеДо закрытия заседания в Раде досидели менее 15-ти нардепов - следующее состоится 2 июля

Согласно пояснительной записке, проект закона разработан с целью обеспечения учета и отстаивания интересов украинского народа его представителями (народными депутатами Украины) при принятии Верховной Радой Украины решений, а также полноценное выполнение народными депутатами Украины предоставленных им полномочий.

Документом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной Раде Украины и/или её органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосования).

«Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», - говорится в документе.

Также отмечается, что в соответствии со статьей 216 Уголовного процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины.