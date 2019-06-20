СБУ должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом - Зеленский

Глава государства заявил, что поддерживает демилитаризацию Налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований с акцентом на аналитическую работу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает лишение СБУ несвойственных ей функций, а также выступает за создание Госслужбы финрасследований и демилитаризацию Налоговой службы.

Читайте такжеЗеленский пообещал предоставить план о преодолении коррупции в судебной системе в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций", - сказал он.

По словам Зеленского, Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом.

Также, глава государства заявил, что поддерживает демилитаризацию Налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований с акцентом на аналитическую работу.