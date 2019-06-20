Президент Зеленский подписал свой первый закон

Речь идет о законе, который определяет одинаковое право на отпуск для обоих родителей-усыновителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки" (№ 6350).

Видеозапись подписания президентом документа размещена на странице команды Зеленского в Facebook.

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«Господин президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни. Этот закон принят 30 мая 2019 года, за него проголосовали 248 народных депутатов, он устанавливает новые правила предоставления отпусков работникам в связи с усыновлением ребенка», - заявил глава Администрации президента Андрей Богдан и передал закон Зеленскому на подпись.

Президент ответил: «Хорошо». После этого он поставил подпись под документом.

Как сообщал УНИАН, 30 мая Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки" (№ 6350).

Законом предусмотрено, что работникам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, предоставляется одноразовый оплачиваемый отпуск в связи с усыновлением ребенка продолжительностью 56 календарных дней (70 календарных дней ― при усыновлении двух и более детей) без учета праздничных и нерабочих дней после вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка.

Такой отпуск предоставляется при условии, что заявление о предоставлении отпуска поступило не позднее трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка.

В случае усыновления ребенка (детей) супругами указанные отпуска предоставляются одному из супругов на их усмотрение.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.