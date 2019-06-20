"Я сойду с ума": Зеленский пожаловался на работу в офисе на Банковой (видео)

В то же время президент признал, что существует несколько препятствий для переноса АП.

Президент Владимир Зеленский не оставляет идеи переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой хочет создать художественный музей.

Об этом он сказал во время неформальной встречи с журналистами в АП, пишет "Украинская правда".

"Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема – это сроки. Потому что строить с самого начала – это не есть возможным. Здесь нельзя находиться, я сойду с ума", - ответил он журналистам.

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На замечание, что бывший начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей говорил, что надо три года, чтобы "с нуля" построить новое здание, президент заявил: "Я знаю. Гелетей у нас уже не работает".

"Я не знаю, насколько с нуля – это вопросы к архитекторам. Есть идея. Уже есть план, уже есть сроки, есть конкретные здания", – добавил впоследствии Зеленский.

"Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, не теневую какую-то - чтобы не брать деньги из бюджета. Хоть на это-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", – отметил он.

Что касается здание на ул. Банковой, Зеленский заявил, что у его команды уже "все даже нарисовано" и есть "очень крутая идея". На вопрос, будет ли это музей, Зеленский ответил утвердительно: "Да, большой художественный музей".

"Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках оно находится. Прикольно?", – сказал он.

В то же время на уточнение о том, сколько работников он оставит в Администрации, ведь сейчас работает 420 человек, Зеленский ответил: "Ох, вы бежите впереди... Я сегодня кое-что подписал по поводу переформирования Администрации – вы увидите, будет меньше людей".

Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что хочет перенести Администрацию президента с улицы Банковой в Киеве. Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк сообщил, что команда президента ищет "быстрый и бюджетный вариант". В здании на Банковой президентскую команду не устраивает плохой wi-fi и зашторили окна. В частности, среди вариантов речь шла о переезде в Украинский дом на Европейской площади в Киеве.

Сегодня команда Зеленского в Facebook разместила видеозапись, на которой бизнесмен-девелопер Андрей Ваврыш представляет главе государства и лицам из его окружения концепцию президентской администрации в помещении «Украинского дома».