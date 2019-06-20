Зеленский показал свой кабинет в АП (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации президента на Банковой в Киеве.
Об этом сообщает "Украинская правда", опубликовав видео с экскурсии на своем YouTube-канале.
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Глава государства провел группу журналистов в свой кабинет, при этом отмечая, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.
В кабинете Зеленский показал специальный телефон, который он назвал iPhone, для связи с главами ведомств, силовиками и работниками АП.
Затем со словами "прикольная вещь" глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как "душ можно и дома принять".
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стремится переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.