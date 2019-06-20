цей матеріал доступний українською

Зеленский показал свой кабинет в АП (видео)

10:09, 20 июня 2019
Политика
1178 0

Президент Украины Владимир Зеленский провел для журналистов экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации президента на Банковой в Киеве.

Об этом сообщает "Украинская правда", опубликовав видео с экскурсии на своем YouTube-канале.

Читайте такжеЗеленский назначил представителей Украины на переговорах в Минске

Глава государства провел группу журналистов в свой кабинет, при этом отмечая, что не знает, имеет ли право показывать посторонним свое рабочее место.

В кабинете Зеленский показал специальный телефон, который он назвал iPhone, для связи с главами ведомств, силовиками и работниками АП. 

Затем со словами "прикольная вещь" глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как "душ можно и дома принять".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский стремится переместить Администрацию президента из центра Киева, а на улице Банковой создать художественный музей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кабинет#Администрация президента#Владимир Зеленский