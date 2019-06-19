В МВД назвали три версии гибели Тымчука, среди них - убийство

В МВД рассматривают версию убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием.

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт», координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука.

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Эту информацию "Громадському" подтвердил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

«Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.

Тымчука нашли в его доме. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.

Как сообщал УНИАН, в Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук. Его гибель подтвердили в партии "Народный фронт", в которой он состоял.