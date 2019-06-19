В МВД назвали три версии гибели Тымчука, среди них - убийство
14:13, 19 июня 2019Политика
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В МВД рассматривают версию убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием.
Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа / УНИАН
В Киеве нашли мертвым депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт», координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука.
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Эту информацию "Громадському" подтвердил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.
«Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием», - ответил он на вопрос о версии смерти депутата.
Тымчука нашли в его доме. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.
Как сообщал УНИАН, в Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук. Его гибель подтвердили в партии "Народный фронт", в которой он состоял.
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