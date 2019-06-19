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В "Народном фронте" прокомментировали смерть Дмитрия Тымчука

13:59, 19 июня 2019
Политика
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Андрей Тетерук заявил, что только следствие установит, было ли это самоубийством / фото УНИАН

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Об этом депутат сказал в комментарии LB.ua.

"На данный момент никто не может сказать, что произошло. Известно только, что нашего коллегу нашли мертвым. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство, - установит только следствие", - сказал он.

С его слов, следователи и специальная группа "уже на месте происшествия".

Как сообщал УНИАН, в Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук.

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Теги: #Киев#Тымчукпогода в Киеве