Встреча "нормандской четверки" в Париже пройдет на уровне высоких представителей МИД - Штайнмайер
Запланированная на среду, 25 марта, в Париже встреча "нормандской четверки" при участии Германии, России, Украины и Франции, по урегулированию кризиса в Украине, будет проводиться на уровне высоких представителей МИД этих стран.
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
"В среду в Париже пройдет встреча высоких представителей Германии, Украины и России", - сказал он.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что встречу в Париже 25 марта проведут политдиректора МИД "нормандской четверки", включающей Германию, Россию, Украину и Францию. На вопрос ТАСС, не планируется ли встреча глав МИД четверки, Сергей Ларов сказал: "Пока что только политдиректора".
Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что встречу "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано провести в Париже 25 марта.
При этом он не смог сказать, на каком уровне будет эта встреча, но отметил, что "это не будет уровень министров иностранных дел".