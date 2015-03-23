Встреча "нормандской четверки" в Париже пройдет на уровне высоких представителей МИД - Штайнмайер

19:31, 23 марта 2015
Политика
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Запланированная на среду, 25 марта, в Париже встреча "нормандской четверки" при участии Германии, России, Украины и Франции, по урегулированию кризиса в Украине, будет проводиться на уровне высоких представителей МИД этих стран.

REUTERS

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"В среду в Париже пройдет встреча высоких представителей Германии, Украины и России", - сказал он.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня заявил, что встречу в Париже 25 марта проведут политдиректора МИД "нормандской четверки", включающей Германию, Россию, Украину и Францию. На вопрос ТАСС, не планируется ли встреча глав МИД четверки, Сергей Ларов сказал: "Пока что только политдиректора".

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис сообщил, что встречу "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе запланировано провести в Париже 25 марта.

При этом он не смог сказать, на каком уровне будет эта встреча, но отметил, что "это не будет уровень министров иностранных дел".

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